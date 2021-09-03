Запорізькі порушники на ринку пального сплатять 27 мільйонів гривень штрафів

З початку року фахівці податкової служби регіону провели 170 перевірок з питань дотримання платниками вимог щодо реєстрації акцизних складів, лічильників та наявності ліцензій на торгівлю і зберігання пального. За виявлені порушення донараховано 27 мільйонів 165 тисяч гривень, у тому числі, 21 мільйон 806 тисяч гривень штрафу та 5 мільйонів 359 тисяч гривень акцизного податку.
Найчастіше податківці встановлювали випадки безліцензійного зберігання пального – 21 порушення. У результаті застосовано фінансових санкцій на суму 5 мільйонів 500 тисяч гривень.
За 8 фактів роздрібної та оптової торгівлі пальним без наявності ліцензії суб’єкти господарювання сплатять 3 мільйони 750 тисяч гривень штрафу.
Також в ході перевірок співробітники податкового відомства задокументували 44 випадки необладнання та відсутності реєстрації витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників пального у резервуарах та на акцизних складах (донараховано 10 мільйонів 540 тисяч гривень).
За несвоєчасне подання довідок про добові облікові дані щодо обсягів пального на акцизному складі пального застосовано штрафних санкцій на суму 1 мільйон 345 тисяч гривень (76 порушень).
Незареєстрований акцизний склад обійшовся порушнику в 1 мільйон гривень штрафу, а торгівля підприємствами уроздріб пальним через касовий апарат, не зазначений у ліцензії, – у 257 тисяч гривень (2 порушення).
За нереєстрацію акцизних накладних донараховано 4 мільйони 335 тисяч гривень (12 порушень), за неоформлені належним чином об’єкти оподаткування та неподання декларацій санкції склали 3 мільйони 414 тисяч гривень (61 порушення).
Зазначимо, перевірки проводяться за результатами аналітичної роботи щодо співставлення зареєстрованих обсягів резервуарів, наявних у платників залишків пального, зареєстрованих акцизних складів та придбаних ліцензій на право провадження операцій з пальним.
Всього на території регіону працює 1731 суб’єкт господарювання, які для виробництва, реалізації і зберігання пального придбали 2311 ліцензій.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області