Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» допоміг батькам з сімей у складних життєвих обставинах для 131 учнів і учениць підготувати їх до навчального року

1 вересня розпочався навчальний рік. Для родин з вразливих верств населення – багатодітних, малозабезпечних родин, де виховуються діти з інвалідністю, родин, які проживають вздовж контактної лінії, родин ВПО, родин, де є важкохворі родичі або різні скрутні життєві обставини – це виклик і значні труднощі, бо коли не вистачає коштів на їжу та лікування, дуже складно забезпечити шкільне приладдя та одяг для учнів і учениць.
Для підготовки до школи дітей з таких родин Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» надав підтримку сім’ям для підготовки 131 дитини: 76 хлопців і 55 дівчат із Донецької, Луганської та Запорізької областей (громади, що межують з Донецькою областю – Комиш-Зорянська, Смирновська, Розівська) – шкільні набори та допомога для закупівлі одягу, взуття, необхідних речей, зокрема, для:
- 40 першокласників (18 дівчат, 22 хлопців)
- 8 випускників (4 дівчини, 4 хлопця,)
- 17 родин, де виховуються діти з інвалідністю (5 дівчат, 12 хлопців)
- 8 дітей, що знаходяться під опікою (7 дівчат, 1 хлопець)
- 102 дитини, що проживають у громадах вздовж контактної лінії (46 дівчат і 56 хлопців)
на загальну суму понад 350 000 грн.
Завдяки партнерству з Естонською радою у справах біженців в рамках проєкту «Підтримка населення громад вздовж контактної лінії в східній Україні гуманітарною допомогою (2)» та підтримці Міністерства закордонних справ Естонії ці учні та учениці розпочнуть свій навчальний рік з новенькими рюкзаками, шкільним приладдям, новим шкільним одягом та натхненням на здобуття нових знань!
Оксана Дроздовська