Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 вересня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 12,2 тис. осіб, з них 9,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 вересня 2021 року – 2035 одиниць (у м. Запоріжжі – 915 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
У серпні 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 118 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 69 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.