Громадське Об’єднання «МАА» протидіє усім видам залежності: рятують людей у Запоріжжі та області

5 вересня 2021 року у м. Запоріжжя, при підтримці місцевої влади, безпосередньо заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васюка Анатолія Григоровича, відбувся другий обласний семінар на тему: «Чому виникає залежність?».
Метою цього семінару було допомогти людям, котрі страждають від алкоголізму, наркоманії та лудоманії, їх родичам, та усім, хто знаходиться у важких життєвих обставинах безпосередньо зрозуміти: Чому ж таки виникає залежність, чому так важко протистояти спокусам, чому хвороба-залежність може повертатися та що робити, щоб протистояти своїм хворобливим бажанням.
Не вважаючи на досить делікатну тему, на семінарі спостерігалася доброзичлива атмосфера, цьому сприяла простота донесення інформації, котру розкрила волонтер Запорізької Філії Громадського Об’єднання «Міжнародна Антинаркотична Асоціація» по профілактичній роботі Бонар Ольга Анатоліївна. Це допомогло відчути підтримку кожному учаснику, зрозуміти напрямок, та скоординувати власні дії на досить важкому шляху до виздоровлення їх близьких та рідних людей.
У м. Запоріжжя та області деякий час проблема залежності існувала нібито відокремленою від суспільства. Точніше, людей, котрі мали хибну звичку вважали навіть ізгоями суспільства. Зараз же усі, враховуючи місцеву владу, розуміють, що просто відокремлюючись від них, проблему наркоманії, алкоголізму та лудоманії вирішити не вдасться, що треба комплексно підходити до цієї проблеми та більше сил покладати на роз’яснювальну роботу серед населення та пропаганду зорового образу життя.
Роблячи висновок по закінченні семінару керівник ЗФ ГО МАА Климова Ірина Ігорівна сказала: «Нарешті ми не лише на повні груди можемо кричати про наявність проблеми-залежності у нашому улюбленому місті Запоріжжі, ми почали отримувати відчутну допомогу від людей, наділених владою. І якщо першими нам протягло руку допомоги керівництво обласної юнацької бібліотеки – , що дозволило нам здійснювати зустрічі з родичами, людей виздоровлюючих від хвороби залежності, то зараз, ми починаємо отримувати значущу підтримку, котра відкриває перед нами горизонт можливостей робити місто Запоріжжя здоровим, квітучим, достойним для дорослішання та проживання наших дітей та онуків.»