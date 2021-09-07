Прозорі пакети – чим привабливі для споживачів та власників бізнесу

Поліетиленова упаковка щільно увійшла в наш побут. Користуємось нею, навіть не помічаючи. Використовуємо для зберігання харчових продуктів, фасування сміття, переміщення дрібних предметів. Всі торгові точки користуються для продажу продукції, переважно, прозорими пакетами (https://wellpacks.com.ua/catalog/super-prozrachnye), які ідеально підходять для одноразового, а іноді і багаторазового використання.
Існуючі типи
Всі прозорі пакети можна розподілити на такі види:
- Банан – найчастіше застосовуються в торгівлі. Витримують вагу до 3 кг.
- Фасовочні – бувають різного розміру, частіше невеликого, не мають ручок, являються одноразовими.
- Вакуумні – зазвичай використовуються для зберігання продуктів харчування, або їх транспортування.
- Майка – найпоширеніший вид прозорих пакетів. Дуже популярні серед торговців і населення. Існують різних розмірів і вантажопідйомності.
Додатково бувають прозорі пакети (https://wellpacks.com.ua/) зі зручними петлевидними ручками. Витримують навантаження до 4-5 кг. Виготовляються із полімерних матеріалів чи пластику.
Використовується подібне пакування для:
- продуктів харчування,
- напівфабрикатів,
- готової їжі, ліків,
- будматеріалів,
- одягу і т.п.
На торгові точки, власники замовляють частіше прозорі пакети в рулонах з чітко окресленою лінією відриву. Ними зручно користуватися.
В чому основні переваги?
Сучасні поліетиленові пакети відповідають всім нормам якості і приваблюють наступними якостями:
- надійністю, стійкістю, міцністю до механічних ушкоджень,
- безпечним використанням,
- естетичним зовнішнім виглядом,
- низькою ціною,
- ергономічністю у використанні.
Також власників бізнесу приваблює те, що можна вибрати будь-яку кольорову гаму і додати фірмовий логотип. У фасувальних прозорих пакетах можна зберігати все, що завгодно, вони надійно захищають від вологості та проникнення пилу. Через прозорість легко розгледіти товар, та визначити його якість.
Вибираючи пакувальні пакети, варто враховувати вид товару. Для важких речей, наприклад деякого виду одягу, сипучих матеріалів низької ваги, підійдуть супер прозорі пакети. Вони виготовляються з поліетилену низького тиску. Недоліки таких пакетів в тому, що їх можна легко пошкодити гострими предметами. Тому, якщо потрібно продавати чи транспортувати більш об’ємні і важчі речі, то варто вибирати щільніші та міцніші, які виготовляються із поліетилену високого тиску. Вони витримують значно більші навантаження та стійкіші до механічних ушкоджень.