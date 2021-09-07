Запорізький бізнес спрямував до державної скарбниці 7,5 мільярдів гривень

У січні-серпні від платників податків регіону надійшло 7 мільярдів 565 мільйонів гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року запоріжці збільшили сплату на 1 мільярд 662 мільйони гривень або на 28 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, компанії, організації і підприємці перерахували до скарбниці майже 3 мільярди гривень податку на додану вартість, що на 395 мільйонів 637 тисяч гривень або на 15,5 відсотка, більше, ніж за вісім місяців попереднього року.
Роботодавці і мешканці регіону спрямували до державного бюджету понад 2 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб, збільшивши відрахування до показника відповідного періоду минулого року на 328 мільйонів 456 тисяч гривень або на 19 відсотків.
За користування надрами суб’єкти господарювання направили майже 830 мільйонів гривень рентної плати, це на 645 мільйонів гривень більше, ніж роком раніше.
Від запорізьких підприємств і установ до бюджету надійшло 723 мільйони 508 тисяч гривень податку на прибуток, що перевищило дані січня-серпня 2020 року на 172 мільйони гривень або на 31 відсоток.
Також від запорізьких платників державна скарбниця отримала 527 мільйонів 512 тисяч гривень військового збору, 213 мільйонів гривень екологічного податку, 42 мільйони гривень акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області