Боржників відключатимуть від газу: в зоні ризику 71% клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут»

У серпні Президентом України був підписаний закон № 1657, згідно якого дозволяється відключення споживачів не в «червоній» карантинній зоні, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, в тому числі за природний газ.
Серед клієнтів постачальника «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», 344 тисячі споживачів мають заборгованість за спожитий природний газ в розмірі 942 млн грн. Середня сума боргу майже 3000 грн.
«Наша компанія стабільно постачає газ споживачам, однак не всі наші клієнти виконують свої зобов’язання перед постачальником — вчасно не сплачують газ. Кожну ситуацію ми розглядаємо індивідуально і йдемо назустріч споживачам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але якщо людина накопичує борг, не погашає його навіть після неодноразових нагадувань — справа йде до суду. На сьогоднішній день у суді 1625 справ на 16 млн грн», — говорить директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
Щоб не накопичувати борги, «Запоріжгаз Збут» пропонує:
- оформити договір реструктуризації;
- підключити тариф «Твій газ Рівномірний платіж».
Для оформлення реструктуризації заборгованості, тобто для її погашення частинами, потрібно укласти договір в будь-якому з відділень постачальника (адреси). Споживачу потрібні тільки паспорт та ідентифікаційний код.
Тариф «Твій газ Рівномірний платіж» дозволяє зменшити суми в зимових платіжках за газ до 40% і не боятися відключень.
Нагадаємо, розраховуватися за спожитий газ необхідно щомісяця до 25 числа. Для зручності скористайтеся онлайн-сервісами: Особистим кабінетом на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile (Android) і 104 Mobile light (iOS) або чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram.
Для підключення тарифу «Твій газ Рівномірний платіж» або оформлення реструктуризації заборгованості звертайтесь за телефоном 067 556 69 07 (пн-пт, з 8:00 до 17:00).