Незважаючи на короновірусні обмеження, ситуація на ринку праці показує сталу динаміку

За січень-серпень 2021 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 44,2 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 10,4% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-серпня 2021 року 16,2 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 14,3 тис. безробітних, з них 123 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 262 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 77 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 15 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1009 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 2097 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 вересня 2021 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 12,2 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 вересня 2021 року становила 2033 одиниці. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – кухарі, продавці, водії, електромонтери, медсестри, електрогазозварники, слюсарі, охоронники, пекарі, токарі та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають вчителів, бухгалтерів та менеджерів з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47