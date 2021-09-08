Симфонічний оркестр Запорізької філармонії запрошує послухати музику Мирослава Скорика

Мирослав СКОРИК – не просто найвідоміший композитор України. Він – автор музики до епохальної кінострічки «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Його опера «Мойсей» – єдиний твір в Україні, який отримав благословення Папи Римського Іоанна Павла ІІ, а легендарна «Мелодія» є музичним символом України – її Незалежності! Творчість Мирослава Скорика вже давно належить до світового музичного спадку.
У 2020 році маестро Скорик підготував унікальну програму, поєднавши свої твори останніх років з музикою, напевно, найзагадковішого композитора ХІХ сторіччя – Модеста Мусоргського.
До участі в концерті запрошено інтернаціональний склад солістів: переможець понад 30 міжнародних конкурсів японський саксофоніст-віртуоз Кента Ігараші, яскраві піаністи молодої генерації: заслужена артистка України Ганна Сагалова та стипендіат Президента України, лауреат міжнародних конкурсів Максим Шадько, а також Тетяна Ганіна – яскрава солістка Національної опери України, яка виконає один з останніх опусів М.Скорика – вокальний цикл “До Музи” на слова Богдана-Ігоря Антонича.
Програма прозвучить у виконанні симфонічного оркестру Запорізької філармонії. За диригентським пультом – народний артист України В’ячеслав Редя та лауреат міжнародних конкурсів Надія Другова. Знаковим моментом стане виконання славнозвісного циклу Модеста Мусоргського «Картинки з виставки». Версію цього твору для камерного оркестру та ансамблю з десяти ударних інструментів створив Мирослав Скорик. Цей масштабний задум, робота над яким тривала понад два роки, став його останнім великим творчим проєктом.
Організатор концерту – Національна концертна агенція “UKR Artists”.
Автор ідеї та організатор проєкту – Олександр Пірієв.