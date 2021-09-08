З доходів запоріжців скарбниця отримала пів мільярда гривень військового збору

За вісім місяців від запорізьких платників до державного бюджету надійшло 527 мільйонів 512 тисяч гривень військового збору, що на 93 мільйони 608 тисяч гривень або на 22 відсотки більше показника аналогічного періоду минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, середньомісячна сплата збору у поточному році перевищила 66 мільйонів, що на 12 мільйонів гривень більше, ніж торік.
Найбільші суми у січні-серпні перерахували представники бізнесу і мешканці Запоріжжя – майже 272 мільйони гривень. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники забезпечили 73 мільйони гривень, мелітопольські і веселівські – 45 мільйонів, бердянські та приморські – 36 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 19 мільйонів, оріхівські та гуляйпільські – більше 16 мільйонів, василівські та михайлівські – 16 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 16 мільйонів гривень тощо.
Усього на території регіону зареєстровано 63 538 платників військового збору, серед яких 15 569 юридичних осіб та 47 969 фізичних осіб.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від нарахованої суми доходу. Військовий збір утримують та сплачують до бюджету роботодавці, які виплачують доходи, а також податкові агенти.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області