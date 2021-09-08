Запоріжці сплатили до місцевих скарбниць майже 10 мільярдів гривень

За січень-серпень до місцевих бюджетів регіону надійшло 9 мільярдів 784 мільйони гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком сплата податків збільшилася на 1 мільярд 689 мільйонів гривень або на 21 відсоток.
Найбільші надходження забезпечив податок на доходи фізичних осіб – 6 мільярдів 276 мільйонів гривень, що на 985 мільйонів гривень або на 19 відсотків більше показника аналогічного періоду 2020 року.
Землевласники і користувачі ділянок поповнили скарбниці на 1 мільярд 206 мільйонів гривень, збільшивши відрахування до даних попереднього року на 180 мільйонів гривень або на 18 відсотків. Так, від юридичних осіб бюджети громад отримали 995 мільйонів гривень плати за землю, від фізичних осіб – 210 мільйонів гривень.
Платники єдиного податку спрямували 1 мільярд 178 мільйонів гривень. Зростання до показника семи місяців минулого року склало близько 237 мільйонів або 25 відсотків. Зокрема, суб’єкти підприємництва-фізичні особи перерахували 896,5 мільйона гривень, суб’єкти господарювання-юридичні особи – 150 мільйонів, сільськогосподарські товаровиробники – 131 мільйон гривень.
Також до бюджетів громад сплачено 357 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, 212 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції, майже 138 мільйонів гривень екологічного податку тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області