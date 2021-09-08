Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» навчив поліцейських із Донецької та Луганської областей навчили, як запобігати та протидіяти сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом

Протягом тижня Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» провів 4 навчальні тренінги «Запобігання сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом» для 80 поліцейських із 20 громад Донецької та Луганської областей (в тому числі тих, які знаходяться на контактній лінії) у партнерстві з ООН Жінки та Національною поліцією України в рамках проєкту «Просування порядку денного «Жінки, Мир, Безпека» шляхом локалізації та імплементації Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 у Східній Україні», який впроваджується у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Унікальні методичні матеріали для цього тренінгу були розроблені міжнародною експерткою Марією Вікторією Кабрера Баллеза, яка є генеральною директоркою Глобальної мережі жінок-миробудівниць з офісом у м. Нью Йорк (США). Марія Вікторія Кабрера Баллеза в 2020 року проводила в Запоріжжі тренінги з локалізації Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека» для представниць влади і громадськості 5 громад Запорізької області (Комиш-Зорянська, Біленьківська, Комишуваська, Гірсівська та Остриківська). Глобальна мережа об’єднує понад 100 жіночих організацій у всьому світі і є лідером глобального руху за стійкий мир, права жінок і гендерну рівність. Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» є членом цієї Глобальної мережі.
Тема сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом є досить табуйованою, але в той же час дуже актуальною та однієї з важливих тем в Україні. Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй визнала, що умисне застосування сексуального насильства в якості тактики війни загострює ситуації збройних конфліктів, перешкоджаючи миру та примиренню. Сьогодні такі злочини вважаються особливо тяжкими порушеннями міжнародного права. Застосування сексуального насильства у збройному конфлікті та у постконфліктних ситуаціях – це один з найсерйозніших глобальних викликів щодо захисту прав людини. Саме тому дуже важливо для поліцейських із Донецької та Луганської областей отримувати знання щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом та його запобігання.
Тренери Олена Дашутіна, капітан поліції, начальниця відділу Управління дотримання прав людини та Віктор Вальчук, національний експерт, керівник правозахисної громадської організації “Велес+ навчали учасниць і учасників як запобігати та реагувати на явища сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом.
Серед поліцейських були ті, хто працюють дільничими у громадах на контактній лінії (Попасна, Щастя, Станиця Луганська, Золоте, Широке в Луганській області, Торецьк, Красногорівка – в Донецькій області). Навчання проводилося для 4 груп по 20 осіб. Представники та представниці поліції активно брали участь у групових завданнях, у вивченні цієї проблеми, дискутували, задавали питання, отримували відповіді на досить складні проблеми, які виникають іноді під час їх роботи. Під час тренінгів поліцейські опрацювали стратегії поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду, щодо запобігання насильству, які розробляються з урахуванням думки відповідних зацікавлених сторін, за підтримки громад та орієнтовані на потреби постраждалих.
У відгуках представники поліції відзначили, що потрібно більше проводити подібних навчань сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом для поліції, а також залучати до навчання представників громад і суддів. Вони наголосили, що тренінги були проведені на високому рівні, всі їх очікування справдилися і вони отримали нові важливі для них знання, досвід, який вони будуть застосовувати у своїй роботі.
Тренінги були проведені в рамках проєкту «Просування порядку денного «Жінки, Мир, Безпека» шляхом локалізації та імплементації Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 у Східній Україні» в рамках проєкту Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
Оксана Дроздовська