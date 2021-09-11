100 тисяч літрів фальсифікованого сидру не потраплять до запорізьких споживачів

Співробітники податкової служби регіону разом із працівниками Головного управління ДФС у Запорізькій області та УСБУ в Запорізькій області виявили у Запоріжжі нелегальний міні-завод з виробництва сидру.
Виготовлення фальсифікованого алкоголю здійснювалося шляхом змішування різноманітних концентрованих ароматизаторів та барвників з водою і спиртом, та насиченням рідини вуглекислим газом. Готова продукція збувалася на території області та за її межами.
За результатами санкціонованих обшуків у м. Запоріжжя місця зберігання, офісних та виробничих приміщень, виявлено та вилучено обладнання, ємності для рідини, механічну установку для розливу сидру, порожні металеві кеги, алкогольні напої загальним об’ємом майже сто тисяч літрів.
Вартість вилученої продукції склала понад 3 мільйони гривень.
Наразі триває досудове розслідування.
Головне управління ДПС у Запорізькій області
Фотоматеріали ДФС України