Більше податків на користь запорізьких громад

Осінь – час всім громадам готувати власні проєкти бюджету на наступний рік. Але й досі залишається питанням, чого ж чекати органам місцевого самоврядування від законопроєкту «Про державний бюджет на 2022 рік». Саме в цьому фінансовому документі будуть офіційно засвідчені наміри Кабінету Міністрів України щодо ресурсу державного і місцевих бюджетів та обсягів з використання бюджетних коштів. Адже як і у минулі роки, питання поділу повноважень і фінансового ресурсу для їх забезпечення залишається чи не основним питанням компромісів між державою та органами місцевого самоврядування. Чому кожного року бюджетний процес перетворюється у боротьбу за розподіл фінансового ресурсу? Про це розповідає консультантка з бюджетних питань Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України Олександра Оляніна.
Однією з причин такого «перетягування канату» між центром і місцевими бюджетами є законодавча неврегульованість розподілу повноважень. Це дає можливість Уряду щороку змінювати механізми міжбюджетних відносин між державою та територіями. Кабінет Міністрів України з року в рік, декларуючи реформи з децентралізації і передачу ресурсу територіальним громадам, намагається на стадії формування державного бюджету застосувати такі фінансові інструменти, які дають можливість відносного зменшення бюджетного ресурсу місцевих бюджетів і його збільшення для державного бюджету.
З 2015 року – початку децентралізації, місцевим бюджетам територіальних громад були передані повноваження з утримання закладів освіти, охорони здоров’я, фінансування значної частини соціальних пільг, тощо. Але, декларуючи передачу повноважень та забезпечення поступової фінансової автономії місцевих бюджетів, Кабінет Міністрів України поступово переклав на бюджети місцевого самоврядування видаткових повноважень, за інформацією Асоціації міст України, з 34 млрд грн у 2015 році до 211 млрд грн у 2020 році.
Бюджетні виклики відчувають у кожній громаді. На громади все більше перекладаються непритаманні для місцевого самоврядування повноваження, тому скорочуються обсяги фінансування власних повноважень, а це відображається на добробуті жителів громад. Такі видатки, як виплата заробітної плати непедагогічним працівникам учбових закладів громади, утримання цих закладів та забезпечення освітнього процесу, забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, фінансування державних соціальних гарантій (пільговий проїзд залізничним та автомобільним та електротранспортом та послуги зв’язку) – всі ці видатки повинна компенсувати держава, але громади Запорізької області вимушені відволікати власні кошти на виконання державних повноважень, які державою не фінансуються. А це понад 3,0 млрд. гривень щороку. Наприклад з бюджету міста Мелітополь у поточному році буде профінансовано незабезпечених державою видатків обсягом 90 млн грн, з бюджету Якимівської селищної територіальної громади – понад 45 млн грн, Біленківської сільської – понад 11 млн грн., Більмацької селищної громади понад 20 млн грн., Михайлівської селищної ради – понад 50 млн грн. І такі приклади можливо навести по кожній громаді області.
А за свою частину податків місцевому самоврядуванню доводиться постійно боротися. Так АМУ в тісній взаємодії з народними депутатами зробила багато для того, щоб акциз з роздрібної торгівлі алкоголем та тютюновими виробами залишили на користь громад.
Про важливість наповнення бюджету каже і міський голова м. Мелітополь Іван Федоров:
– У процесі децентралізації місцевим громадам дали більше повноважень, але разом з тим з’явилося більше відповідальності та витрат. На сьогоднішній день для нас є стратегічно важливим збір податків. Третій рік поспіль місцеві бюджети отримують частину акцизного збору (з роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном – ред.) , і ми завдячуємо тим депутатам Верховної Ради України, які з голосу внесли дане питання під час прийняття відповідного закону, бо це рятує громади. Але ми чітко розуміємо, що при формуванні держбюджету все частіше прослідковується тенденція, щоб акциз у територій забрати повністю. Тому нам необхідно чимось компенсувати дефіцит місцевих бюджетів.
Замість передачі органам місцевого самоврядування фінансового ресурсу, у 2015 році з місцевих бюджетів територій держава забрала до державного бюджету 25 відсотків найбільш вагомого дохідного джерела – ПДФО (податок на доходи фізичних осіб). Згідно зі звітними даними 2020 року, місцеві бюджети з цієї причини недоотримують лише з цього джерела доходів в цілому в Україні – 35,5 млрд грн, а місцеві бюджети Запорізької області – понад 3 млрд грн щороку.
І це стосується не лише ПДФО. Значних втрат місцеві бюджети понесли через надання державою податкових пільг коштом місцевих податків та зборів, повне та часткове скорочення обсягів дотацій та субвенцій, передбачених місцевому самоврядуванню та з причини сповільнення ділової активності малого та середнього бізнесу через запровадження Урядом карантинних обмежень, тощо.
Така ситуація в державі, коли кожного року змінюються “правила гри”, зберігається упродовж багатьох років. Асоціація міст України та її представництва в областях системно порушують перед державною владою питання законодавчого врегулювання на постійній основі збільшення фінансового ресурсу місцевим бюджетам і зокрема бюджетам територіальних громад.
Наразі Асоціація міст України лобіює збільшення частки ПДФО для бюджетів громад із 60 до 65% ПДФО , як компромісне рішення, розуміючи, що реальна потреба складає 75-80%. Але навіть 5% дозволить громадам Запорізької області додатково отримати понад 800 млн. грн. Так бюджет м. Запоріжжя поповниться майже на 350 млн. грн, Мелітополь отримає понад 23 млн грн, Якимівська громада – 3.3 млн грн, Більмацька – 1.8 млн грн, Михайлівська селищна громада – понад 2 млн грн. І навіть невелика за чисельністю населення Воздвижівська сільська громада, яка має найбільший обсяг реверсної дотації серед сільських громад області, після корегування на обсяг реверса отримує додатково майже 900 тис грн. І це стосується бюджету кожної громади.
– Одним з компенсаторів є збільшення частки прибуткового податку, який залишається на місцях. Це абсолютно обґрунтовано, бо ПДФО – це податок від зароблених коштів безпосередньо мешканцями місцевої громади, – наголошує міський голова м. Мелітополь Іван Федоров. – Якщо вони користуються, наприклад, міською інфраструктурою, соціальною сферою, включаючи заклади охорони здоров’я та освіти, на які йдуть основні витрати місцевого бюджету, то логічно щоб території отримували більший відсоток відрахувань з їхньої заробітної плати, щоб покривати ці статті витрат місцевого бюджету. Така наша позиція.
– Для нашої громади збільшення частки ПДФО дуже важливе, – каже Людмила Максимова, начальниця фінансового відділу Біленьківської сільської ради. – На ці кошти ми могли б ремонтувати дороги. До того ж, на даний момент ми не маємо коштів на компенсацію пільгового проїзду. Зараз маємо такий бюджет, який дозволяє тільки утримувати соціальні установи. Хотілось би мати кошти і на ремонт доріг громади, і на розвиток.
Керівництво Михайлівської селищної територіальної громади також підтримує збільшення частки ПДФО. В умовах гострого дефіциту бюджетних коштів у 2021 році селищна рада вимушена була брати короткотермінову позичку (кредити), щоб виплачувати заробітну плату. У зв’язку з нестачею власних доходів виникла заборгованість установ за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
За інформацією керівництва Більмацької селищної ради, збільшення надходження ПДФО на 5%, а це лише 1,8 млн грн, теж не вирішує проблему ліквідації дефіциту коштів, який селищна рада гостро відчуває у поточному році. На утримання Більмацької районної лікарні у 3 та 4 кварталах цього року в бюджеті не вистачає понад 5 млн. гривень. І цей дефіцит буде лише зростати. Місцеві бюджети мають отримувати не менше ніж 75 відсотків ПДФО, впевнені на місцях.
Тому сьогодні , як ніколи раніше, гостро постає питання про необхідність ухвалення Верховною Радою України одного із законопроєктів про збільшення нормативу відрахувань до місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб з 60 % до 65 %. Збільшення нормативу ще з початку реформи децентралізації ініціювала і підтримує Асоціація міст України.
Дуже важлива буде підтримка народними депутатами Украйни законопроєкту №5066, що дасть можливість частково компенсувати наявні втрати місцевих бюджетів України обсягом 11,1 млрд грн бюджетам територіальних громад, а місцевим бюджетам нашої області – майже 800 млн грн. Прийняття законопроекту № 5066 дасть можливість вже в 2022 році отримати цей ресурс місцевим бюджетам. Але для цього потрібна активна участь усіх органів місцевого самоврядування. Тому, Запорізьке регіональне відділення Асоціації міст України пропонує місцевим радам звернутися до Верховної ради України та народних депутатів від Запорізької області з пропозицією невідкладного розгляду та прийняття у цілому законопроекту № 5066.
Інна Бахтіна, консультантка з комунікацій РВ АМУ в Запорізькій області