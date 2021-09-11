Продавці підакцизних товарів поповнили запорізькі бюджети на 212 мільйонів гривень

За вісім місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 212 мільйонів 403 тисячі гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизної продукції. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, рівень сплати аналогічного періоду минулого року перевищено майже на 20 мільйонів гривень або на 10 відсотків.
Для реалізації підакцизних товарів компанії і підприємці отримали у податковій службі понад сім тисяч ліцензій. Так, платникам видано 3 тисячі дозвільних документів на право торгівлі алкогольними напоями, 2696 – тютюновими виробами, 913 – пивом, 263 – сидром, 193 – на зберігання пального, 22 – на роздрібний продаж пального тощо. Крім того, фахівці податкових органів продовжили термін дії 9550 ліцензій, призупинили 608 та анулювали 1388 дозволів.
Станом на початок вересня в регіоні налічуються 11345 діючих ліцензій. Їхній перелік розміщено на сайті податкової служби області: http://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також з початку року спеціалісти податкової провели 1236 перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання ними законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За виявлені порушення застосовані штрафні санкції на суму понад 41 мільйон гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області