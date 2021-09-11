Запорізькі компанії і підприємці сплатили майже три мільярди гривень ПДВ

З початку року суб’єкти господарювання регіону перерахували до державного бюджету 2 мільярди 953 мільйони гривень податку на додану вартість. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, підприємства і підприємці збільшили сплату порівняно з минулорічним періодом на 396 мільйонів гривень або на 15,5 відсотка.
Так, представники бізнесу м. Запоріжжя направили до скарбниці 1 мільярд 681 мільйон гривень ПДВ, мелітопольські і веселівські платники – 221 мільйон, бердянські та приморські – 199 мільйонів, токмацькі та чернігівські – 127 мільйонів, оріхівські та гуляйпільські – 125 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 115 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 111 мільйонів, Запорізького району – майже 102 мільйони гривень.
На даний час в області зареєстровано більше десяти тисяч платників податку на додану вартість, серед яких 9045 СГД-юридичних осіб та 961 СПД-фізична особа.
Нагадаємо, 20 вересня – останній день подання податкової декларації з ПДВ за серпень, а 30 вересня – гранична дата сплати податку за серпень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області