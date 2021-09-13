Материнське щастя Марії Штефанівни Гузій

Нещодавно двом десяткам жінкам із Запорізької області було присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Це звання є державною нагородою. Ним відзначають матерів, котрі народили і виховали п’ятьох дітей до восьмирічного віку.
Серед відзначених цією високою нагородою жительок Запорізького краю — Марія Штефанівна Гузій із селища Більмак. Із чоловіком Віталієм Григоровичем вона виховала чотирьох дочок і сина.
Батьки створили сприятливі умови для розвитку творчих здібностей своїх кровиночок. Марія Штефанівна і Віталій Григорович постійно дбали і дбають про духовний і фізичний розвиток своїх спадкоємців, підготували дітей до самостійного життя, сформували високі моральні чесноти. Про це розповіла заступник більмацького селищного голови Лілія Василівна Кириченко.
Варто зазначити : між батьками і дітьми у родині Гузій – добрі, щиросердні стосунки. Молодші поважають старших, усі члени сім’ї підтримують один одного. Коли сусіди кажуть, що у родині панують справжні відносини, то воно так і є насправді.
Марія Штефанівна – прекрасна господиня, відмінна рукодільниця. І справжня мама! Із великої букви, без перебільшення, їй Богу! Саме тому сім’я її, Матері є взірцем для односельців. Родина Марії Штефанівни і Віталія Григоровича Гузіїв – порядна, дружна, совісна. Своїм дітям тут прищепили любов до праці. Вони – виховані, цінять духовність.
У родині – син Сергій, дочки Альона, Лілія, Ірина й Анастасія. На цій світлині діти, крім Сергія та Лілії. На знімку є і внуки :
Сашуня ( на руках у Марії Штефанівни), Дамір (на руках у Віталія Григоровича), Єва, Іванко і Назар. Крім них, є ще Аня, Олена, Діма і Коля. Загалом у Марії Штефанівни і Віталія Григоровича – дев’ятеро онуків.
Марія Штефанівна – родом із Буковини. У дитинстві разом із батьками переїхала у Запорізький край. У селищному колгоспі «Україна» трудилася дояркою, нині на пенсії. Віталій Григорович – місцевий. Працював механізатором у тому ж сільгосппідприємстві. Нині це ТОВ «Україна». Тепер Віталій Григорович сторожує у цьому господарстві.
Садиба Гузіїв розташована на березі річки Санжаревої, притоки Кам’янки. Неподалік є ставочок. А їхня вулиця має назву Зоряна.
У кожного із нас своє уявлення про щастя. Марія Штефанівна і Віталій Григорович присвятили своє життя дітям, а тепер допомагають виховувати онуків.
Костянтин ПРИЧИНЕНКО.
Фото із сімейного альбому.
На іншому фото Марія Штефанівна Гузій після вручення нагороди у Запоріжжі. Якщо Вам потрібне воно.
смт Більмак
Пологівський район.