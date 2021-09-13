Скріншоти для Google Play і App Store – що потрібно знати

Всі додатки на Google Play і App Store мають скріншоти в описах до них. Давно відомо, що візуально інформація сприймається значно швидше, ніж в текстовому варіанті. До того ж збільшується привабливість додатку. Згідно з дослідженнями, середній час вибору додатку становить від 5 до 10 секунд. Цього достатньо, щоб встигнути оцінити зовнішній вигляд програми, функціональність і відгуки. З допомогою скріншотів можливо подати максимально інформативно, не враховуючи текстовий супровід. Більшість користувачів орієнтуються саме на зображення, а не текст.
Для чого потрібні скріншоти і їх основні переваги
Коли користувачі продивляються додатки в Google Play і App Store, то звертають увагу, в першу чергу, на такі нюанси:
- назву,
- іконки,
- рейтинг,
- скріншоти,
- опис,
- відгуки.
При цьому в саме такому порядку відвідувачі цікавляться додатком. Спочатку користувач дивиться на назву програми, його іконку. Опісля читає опис та дивиться скріншоти, рейтинг та кількість відгуків. В останню чергу цікавиться змістом відгуків. Отже, скріншоти являються невід’ємною частиною супроводу додатку, який спонукає користувачів завантажувати його.
Візуальне зображення додатку має такі переваги:
- більш широко розкриває суть програми,
- повідомляє його історію,
- дозволяє зрозуміти простоту використання,
- розкриває кілька сторінок або рівнів.
Щоб скріншоти були корисними, необхідно враховувати яка платформа використовується. Наприклад, для App Store важливо підібрати правильний розмір зображення і не повинно бути пустого місця. Також має значення яскравість картинки, щоб приваблювати користувачів. В Google Play практично ті ж умови – гарний текст і яскраве зображення, але потрібно зважати на розмір екрану, щоб адекватно відображалась інформація.
Як створити ідеальний скріншот?
Створені належним чином зображення додатку суттєво допоможуть успішності сервісу. Для того, щоб скріншоти відповідали основним вимогам, потрібно знати способи покращення зображення (https://agilie.com/en/blog/how-to-improve-your-app-store-screenshots-10-ways) та використовувати на практиці знайдені рекомендації. Також для популярності додатку можна скористатись такими загальними відомостями:
- Робити скріншоти тих сторінок, що гарно показують програму в дії.
- Варто зменшити кількість тексту на зображенні, що відволікають увагу користувачів.
- Щоб розлого показати основні опції, треба зробити зображення саме тих сторінок.
- При створенні зображень ігрового контенту, важливо розповідати сюжети та історію кожної окремо взятої гри.
- Ще важливо робити опис та скріншоти на мові того регіону, де розповсюджується додаток.
Правильно створені зображення програм можуть багато розповісти про додатки, показати його основні функції, стати дієвим інструментом для підвищення популярності серед користувачів.