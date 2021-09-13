Запорізькі підприємства-забруднювачі сплатили 351 мільйон гривень екоподатку

У січні-серпні запорізькі підприємства і підприємці сплатили до бюджетів усіх рівнів 351 мільйон гривень екологічного податку, що на 37 мільйонів 500 тисяч гривень або на 12 відсотків більше, ніж торік.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету спрямовано понад 213 мільйонів гривень, до спецфондів місцевих скарбниць – майже 138 мільйонів гривень.
Так, від енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських суб’єктів господарювання надійшло 184 мільйони гривень, м. Запоріжжя – близько 133 мільйонів гривень, Запорізького району – 21 мільйон гривень. Мелітопольські та веселівські платники направили до бюджетів більше трьох мільйонів гривень, бердянські та приморські – 3 мільйони гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 2 мільйони гривень тощо.
На даний час в регіоні нараховується 3384 платника “екоподатку”, які на підставі спеціальних дозволів здійснюють викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають небезпечні відходи.
Ставки екологічного податку залежать від виду забруднюючих речовин або рівня небезпечності відходів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області