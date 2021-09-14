Осінній сезон «полювання» шахраїв на запорізьких підприємців розпочато

У Запорізькій області знову активізувалися аферисти, які намагаються виманити у довірливих бізнесменів кошти.
Схема стандартна: підприємцю телефонує невідомий, представляється податківцем (на цей раз – заступником начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Віталієм Синяковим) та пропонує переказати кошти на певний рахунок. Наразі дзвінки надходять з номера 066 642 36 01.
Шановні підприємці, керівництво податкової служби регіону за жодних обставин не телефонує платникам. У разі надходження подібних «прохань», одразу ж звертайтеся до правоохоронних органів.
Якщо ж маєте сумніви щодо доброчесності податківців, повідомте про це за номерами (061) 219-05-21 та (061) 219-05-74.
Не дайте злодіям себе ошукати.