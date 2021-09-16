Професії з рекордною кількістю вакансій у службі зайнятості

Протягом січня – серпня 2021 року роботодавці до бази даних Запорізької обласної служби зайнятості надали майже 19 тисяч вакансій. За сприяння служби зайнятості 16,2 тисячі громадян були працевлаштовані. Найбільша кількість вакансій спостерігається в сегменті обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – майже 5 тисяч; у сфері торгівлі та послуг – понад 2,8 тисячі пропозицій (особливо затребувані продавці продовольчих та непродовольчих товарів); завжди потрібні кваліфіковані робітники з інструментом – 2,3 тисячі.
За 8 місяців поточного року у професійному розрізі роботодавці надали заявку на 1790 трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, 1188 водіїв автотранспортних засобів, 607 продавців продовольчих товарів, 259 слюсарів-ремонтників, 180 електрогазозварників та ін.
Сьогодні Запорізька обласна служба зайнятості пропонує майже 1,5 тисячі вакансій. «Фахівці центрів зайнятості можуть запропонувати кожному здобувачеві ряд вакансій, що дозволяє кандидатам обрати максимально відповідну роботу і збільшує шанси на успішне працевлаштування», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47