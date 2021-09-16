Цієї осені за найкращий бізнес-проєкт школярам подарують гаджети

Новий навчальний рік — нові можливості! Вже в жовтні українським школярам пропонується зануритися в креативне бізнес-середовище. Аби навчити підлітків підприємництву, GoCamp скооперувалися з гігантом українського бізнесу – Київстар! Участь можуть взяти всі державні школи з усіх регіонів України, абсолютно безкоштовно.
25 жовтня стартує Business Camp 2021 — програма для школярів 14-15 років, яка створена для того, щоб підлітки з різних частин України за допомогою команди експертів і менторів з однієї з найуспішніших українських компаній — Kyivstar, розвивали підприємницькі навички та вчилися робити з просто ідей — бізнес-ідеї.
Business Camp — 15 насичених днів та занять з основ підприємництва, маркетингу і управління проєктами, практичними заняттями з самопрезентації та пітчингу. Учасники разом з менторами розберуться, що значить бути підприємцем, які є історії успіху бізнесменів, а які можуть бути невдачі і ризики на професійному шляху; як скласти справжній бізнес-план і організувати власну команду; як заробляти гроші і бути фінансово грамотною людиною; як ідеально презентувати свій продукт іншим, знайти партнерів та інвесторів.
Вишенька на торті — конкурс найкращих бізнес-проєктів та цінні призи для переможців: планшети, смарт-годинники та безпровідні навушники.
Бізнес — це свобода! У наш час, незалежно від того, хто ти, скільки тобі років і яку освіту маєш, важливо мати базові знання з маркетингу, діджитал та підприємництва, адже, якщо сильно захотіти, будь-яку справу, або хобі, можна перетворити на бізнес. Слід лише відповісти на питання: що я вмію робити добре і чи можливо на цьому щось заробити?
Треба визнати, що діти сьогодення мріють вже не про ті професії і не про ті досягнення, які були актуальні і важливі ще 10 років тому. Вже сьогодні дитину необхідно навчати навичкам майбутнього і мотивувати на вивчення нових індустрій, аби крізь роки вона мала змогу самостійно обрати: стати кваліфікованим і затребуваним спеціалістом в тій, чи іншій галузі, або незалежним підприємцем і розпочати власну справу. Для того, щоб почати розробляти власний продукт, потрібно мислити не шаблонно, а креативно і стратегічно, а також навчитися правильно планувати свій час.
Business Camp 2021 — можливість доєднатися до спільноти з понад 2500 шкіл-учасниць, 1300 іноземних волонтерів із 82 країн світу та 165 000 дітей з усієї України, які уже взяли участь у програмі GoCamp.