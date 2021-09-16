У Запорізькій філармонії розпочали новий сезон чудовими концертами

У прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України відбувся брифінг, присвячений відкриттю 82-го концертного і 65-го симфонічного сезонів у Запорізькій обласній філармонії. Із представниками мас-медіа зустрілися Світлана Івко – заступник генерального директора Запорізької обласної філармонії, В’ячеслав Редя – головний диригент академічного симфонічного оркестру філармонії, народний артист України, Сергій Черногор – художній керівник – головний хормейстер академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці», заслужений артист України, Юлія Дар’їна – керівник літературно-драматургічної частини Запорізької обласної філармонії.
Вони розповіли, що 82-й концертний сезон 2021-2022 обіцяє бути насиченим різножанровими культурно-творчими проектами та цікавими прем’єрами. Розпочався він 10 вересняпрезентацією спільного мистецького проєкту Запорізької обласної філармонії та Національної концертної агенції «UKR Аrtists» «Скорик. Мусоргський» у рамках Всеукраїнського фестивалю «Скорик. Роst Scriptum». До участі в концерті запроcили інтернаціональний склад солістів: переможця понад 30 міжнародних конкурсів, японського саксофоніста-віртуоза Кента Ігараші, яскравих піаністів молодої генерації: заслужену артистку України Ганну Сагалову та стипендіата Президента України, лауреата міжнародних конкурсів Максима Шадька. А також Тетяну Ганіну – яскраву солістку Національної опери України. Програма прозвучала у виконанні академічного симфонічного оркестру Запорізької філармонії. За диригентським пультом були народний артист України В’ячеслав Редя та лауреатка міжнародних конкурсів Надія Другова.
Відтак академічний симфонічний оркестр узяв участь у Всеукраїнській культурно-мистецькій акції «Музика ПростоНеба». Концерт відбувся на відкритому майданчику центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай».
17 вересняЗапорізька обласна філармонія відкрила 82-й концертний сезон гранд-концертом за участю відомих солістів та колективів філармонії. 18 вересняглядачі змогли насолодитися прекрасною музикою та отримати естетичне задоволення під час зустрічі з органним мистецтвом. За пультом органу – солістка-органістка Дніпровського будинку органної та камерної музики, лауреатка Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів Ксенія Бєлікова.
Пізнішена сцені концертного залу імені М.І.Глінки будуть гості із Кіровоградської обласної філармонії. Це – лауреат багатьох міжнародних конкурсів, інструментальний ансамбль музикантів-віртуозів «Єлисавет-ретро».
24-25 вересняакадемічний симфонічний оркестр відкриє 65-й симфонічний сезон. У програмі прозвучать: Симфонія №3 “Органна” К.Сен-Санса та Концерт для фортепіано з оркестром Е.Гріга. Солістка – лауреат міжнародних конкурсів Кім Барб’є (фортепіано, Франція).
У рамках творчого проєкту «Мистецькі зустрічі у камерній залі» наша філармонія презентує прем’єру вишуканої музичної програми «Старовинні мініатюри». Для всіх поціновувачів старовинної музики прозвучать популярні й маловідомі інструментальні та вокальні композиції Л.Боккеріні, А.Вівальді, Дж.Каччіні, Г.Ф.Генделя, Дж.Перголезі, Л.Обера. Й.Гайдна та ін.
Мистецький проєкт «Філармонія-дітям» відкрив сезон 19 вереснядитячою музичною казкою «Козацька сила». 26 вересняартисти обласної філармонії презентують прем’єру дитячої програми «Правила дорожнього руху. AMONG US». Артисти філармонії перевтіляться в яскравих героїв популярної дитячої гри та розкриють актуальну тему у цікавій інтерактивній музичній формі. Пізнішеакадемічний симфонічний оркестр продовжить цикл дитячих концертних програм у музичній рубриці “Велика музика великих країн”. І цього разу на юних глядачів чекає знайомство із музичною культурою сонячної Іспанії.
Представники філармонії зазначили, що їхній заклад на чолі з Іриною Конарєвою робить усе, щоб глядачі виходили із залу задоволені. Нині в колектив влилося багато молодих артистів – як співаків, так і музикантів. Журналісти цікавилися життям філармонії. Зокрема, чи працює там бандуристка, знаменита керівниця групи «Божена», заслужена артистка України Ольга Беженар. Щодо концерту на площі перед філармонією на День Незалежності України представники мас-медіа озвучили побажання й зауваження глядачів. Митці запросили всіх присутніх, а також читачів «Запорізької правди» відвідати концерти творчих колективів філармонії.
Сергій Стрілець