У Запорізькій області зловмисники «відмили» 89 мільйонів гривень

Спеціалісти управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Запорізькій області викрили масштабну схему легалізації коштів.
Податківці встановили, що у 2019 році на підставі поданих недостовірних відомостей була створена юридична особа, від імені якої документально оформлювалися безтоварні операції щодо постачання сільськогосподарської продукції, будівельних матеріалів, маркетингових послуг тощо.
Операції проводились без відображення в бухгалтерському та податковому обліку цієї установи. Відповідно, не подавалась податкова звітність з моменту реєстрації товариства, податки до бюджету теж не сплачувалися. Отримані від підприємств-контрагентів безготівкові кошти перераховувались на власні карткові рахунки, далі ці гроші знімалися у банкоматах міста. Всього за такою схемою було переведено у готівку 89 мільйонів гривень.
За фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, прокуратурою Запорізької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.