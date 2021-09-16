За запорізькі землі до скарбниць громад сплачено 1,2 мільярда гривень

За вісім місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 206 мільйонів гривень плати за землю. Це на 180 мільйонів гривень або на 18 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, землевласники і орендарі-юридичні особи сплатили 995 мільйонів 471 тисячу гривень, фізичні особи – понад 210 мільйонів гривень.
Так, до міського бюджету Запоріжжя спрямовано 656 мільйонів гривень. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники забезпечили понад 100 мільйонів гривень, бердянські та приморські – 81,5 мільйона, мелітопольські і веселівські – 78,5 мільйона, якимівські та приазовські – 66,4 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 54,5 мільйона, василівські та михайлівські – 51 мільйон, токмацькі та чернігівські – 39 мільйонів гривень тощо.
На даний час на території регіону нараховується більше 9 тисяч юридичних осіб та майже 277 тисяч фізичних осіб-платників земельного податку і орендної плати.
Для зменшення податкового боргу фахівці служби направили до місцевих рад дев’ять звернень стосовно 77 неплатників щодо вилучення у них земельних ділянок з подальшим перерозподілом їх між платоспроможними суб’єктами господарювання. Наразі вилучено наділ площею понад 74 гектари.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області