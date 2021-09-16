Запоріжці сплатили до бюджетів громад понад 170 мільйонів гривень податку на нерухомість

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 170 мільйонів 498 тисяч гривень податку на нерухоме майно. Порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень сплати зріс на 48 відсотків, додатково скарбниці отримали 55 мільйонів 104 тисячі гривень.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, власники нерухомості-юридичні особи перерахували до бюджетів громад майже 115 мільйонів гривень, фізичні особи – 55 мільйонів 732 тисячі гривень.
Так, до міської казни Запоріжжя сплачено 69 мільйонів гривень податку на нерухомість, мелітопольські та веселівські платники забезпечили 26 мільйонів 591 тисячу, якимівські та приазовські – понад 17 мільйонів, бердянські та приморські – більше 15 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 8 мільйонів, василівські та михайлівські – 6 мільйонів 690 тисяч, Запорізького району – близько 8 мільйонів гривень тощо.
Всього в регіоні 4525 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 39822 фізичні особи володіють нерухомими майном, яке підлягає оподаткуванню.
Нагадаємо, ставки податку на нерухомість встановлюють сільські, селищні, міські ради та територіальні громади. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр.
Додатково оподатковуються об’єкти житлової нерухомості, площа яких перевищує 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для житлових будинків за кожен об’єкт або його частку. У даному випадку ставка податку складає 25000 гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області