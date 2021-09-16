Запорізькі підприємства спрямували до державного бюджету 723 мільйони гривень податку на прибуток

У січні-серпні від запорізьких компаній і установ до державного бюджету надійшло 723 мільйони 508 тисяч гривень податку на прибуток. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з відповідним періодом 2020 року надходження зросли на 31 відсоток, додатково скарбниця отримала 172 мільйони 456 тисяч гривень.
Із загальної суми пів мільярда гривень забезпечили платники обласного центру, мелітопольські та веселівські підприємства спрямували 88 мільйонів 675 тисяч, бердянські і приморські – 52 мільйони, вільнянські та новомиколаївські – майже 20 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 16,7 мільйона, токмацькі і чернігівські – 11 мільйонів, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 9,3 мільйона гривень тощо.
Всього в регіоні 582 суб’єкти господарювання є платниками податку на прибуток.
Нагадаємо, 30 вересня є останнім днем подання звіту про контрольовані операції за 2020 рік та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за минулий рік.
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