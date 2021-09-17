Запорізькі власники елітних авто сплатили до бюджетів майже чотири мільйони гривень

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 3 мільйони 823 тисячі гривень транспортного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, від власників автівок-юридичних осіб скарбниці отримали 2 мільйони 823 тисячі гривень, від фізичних осіб – більше мільйона гривень.
Найбільші суми “автоподатку” забезпечили платники обласного центру – майже два мільйони, оріхівські та гуляйпільські направили до скарбниць близько пів мільйона гривень, бердянські та приморські – 261 тисячу, мелітопольські та веселівські – 222 тисячі, пологівські, більмацькі та розівські – 182 тисячі, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 179 тисяч, вільнянські та новомиколаївські – 131 тисячу гривень тощо.
Всього в регіоні нараховується 179 автомобілів, які оподатковуються за ставкою 25 тисяч гривень на рік. Серед них 57 є у власності фізичних осіб, 122 – у юридичних осіб.
Транспортний податок сплачується за легкові автомобілі середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати та з датою виробництва до п’яти років. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті Міністерства економіки України за лінком: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області