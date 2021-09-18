Чоловічки для новонароджених чоловічків в інтернет-магазині в Україні

Очікування і народження дитини пов’язане з приємними клопотами, пов’язаними з підготовкою приданого і подарунків для новонародженого. Ходити по магазинах вагітним жінкам і годуючим мамам важко, та й ніколи. На допомогу прийде інтернет-магазин «Мамин Дом», що спеціалізується на продажу речей для дітей та їхніх мам. Зайшовши на його сайт, ви можете в будь-який зручний час вибрати масу симпатичних речей і замовити їх доставку прямо до порогу вашого будинку. Дві сорочечки (тонка і тепла), підгузник з марлі, два чепчики (тонкий і фланелевий) і, нарешті, дві пелюшки (ситцева і тепліша), зверху ковдру – так кутали новонароджених ще зовсім недавно. Але сьогодні на зміну цьому не дуже зручному багатошаровому одягу прийшли сліпи для немовлят (слово сліп з англійської перекладається як спати). В Україні ці моделі називають чоловічки для новонароджених, тому що за своїм зовнішнім виглядом ці комбинезончики дійсно схожі на чоловічків. Вибрати з безлічі моделей чоловічків ті, що підійдуть вашій дитині, не проблема, потрібно тільки відкрити відповідну сторінку інтернет-магазину.
Зручність і комфорт чоловічків для новонароджених
Ті, хто хоч раз спробував надіти малюки сліп, ні за що не захоче міняти його на сорочечки з повзунками. Чоловічки мають цілу низку привабливих якостей:
- вони зшиті у вигляді комбінезона – спинка у дитини завжди закрита;
- в них зручно спати, так як одяг не закочується і не створює грубих складок;
- зручна застібка дозволяє поміняти памперс, не знімаючи повністю сліпа, а лише розстебнувши нижню частину;
- чоловічки легко надягають і знімаються, застібка на кнопки швидко розстібається;
- малюки в красивих трикотажних комбінезонах виглядають дуже мило і симпатично.
Незважаючи на те, що сліпи призначалися спочатку для сну новонародженого, їх одягають і діткам постарше, які вже починають повзати. У зручних і красивих чоловічків малюків вивозять на прогулянку в колясці, на прийом до педіатра, в гості і в магазин.
Моделі чоловічків в інтернет-магазині «Мамин Дом»
Існує чимало варіантів сліпів, їх різноманітність представлена на сайті магазину дитячих речей «Мамин Дом». Тут ви знайдете тонкі чоловічки на літню погоду, ошатні варіанти для «виходу в світ», теплі сліпи з флісу для прохолодних днів. Розрізняються моделі і по типу застібки (на кнопках або блискавки):
- від горловини до поясу і далі про закритим ніжок – для самих маленьких (від 0 до 3 місяців);
- від горловини до поясу і далі на одну ніжку (ліву чи праву) – для діток постарше (на 3-6 місяців);
- від горловини до пояса, ніжки повністю закриті (без застібки) – для малюків від 6 місяців.
Деякі моделі забезпечені капюшоном або шапочкою в тон сліпа, їх бажано надягати на прогулянку, так як вдома спати дитині в капюшоні жарко, а без нього незручно для голови.
В інтернет-магазині «Мамин Дом» ви знайдете дуже красиві сліпи для новонароджених з натуральних тканин (трикотажу) з зворушливим малюнком і симпатичною аплікацією або принтом.
Дитяче боді – незамінна білизна для немовлят
Ще одна дуже зручна річ для новонароджених – дитяче боді, яке надягають малюкам в якості білизни. Верхня частина боді виглядає як маєчка або футболка, в тому числі і з довгими рукавами, а нижня – як трусики з застібкою внизу. Для дівчаток є платтячка-боді, для хлопчиків боді з характерним малюнком (матроський смужка, ведмежа та ін.). Як білизни для новонароджених рекомендується купувати боді білого кольору, які не містять барвника і не втрачають зовнішнього вигляду при пранні. Але дитячий трикотаж з малюнком виглядає дуже привабливо, вони абсолютно безпечний для ніжної шкіри немовляти, так як виконаний по ГОСТу і має відповідний сертифікат.
Дорогі дорослі, подбайте про комфорт своїх маленьких діток, придбайте їм сучасну, дуже зручну і вельми гарний одяг.