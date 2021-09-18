Ринок праці Запорізької області

Станом на 17 вересня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 11,9 тис. осіб, з них 9,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 17 вересня 2021 року – 1467 одиниць (у м. Запоріжжі – 883 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку вересня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 158 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 118 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.