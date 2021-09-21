Більше дев’яти тисяч запоріжців приєдналися до бізнес-спільноти

З початку року в регіоні власну справу зареєстрували 9196 платників, зокрема, 1370 юридичних осіб та 7826 фізичних осіб-підприємців. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, цього року кількість тих, хто започаткували бізнес, зросла порівняно з 2020 роком на 929. Лише у серпні підприємницьку діяльність оформили 1029 суб’єктів господарювання.
Загалом на початок вересня на податковому обліку перебувають 126379 представників бізнесу, серед яких з них 53995 СГД-юридичних осіб та 72384 фізичних осіб-підприємців. Відповідно до аналогічного періоду минулого року коло платників збільшилося на 3517.
Крім того, на даний час у Державному реєстрі фізичних осіб зареєстровано 1 мільйон 764 тисячі громадян, у тому числі, 703 іноземця.
Нагадаємо, представники бізнесу мають можливість в режимі онлайн отримувати інформацію з електронних джерел податкової служби, зокрема, дані про взяття на облік платників, перелік страхувальників, платників ПДВ, платників єдиного податку, акцизного податку з реалізації пального, осіб, які здійснюють операції з товарами, а також дані про РРО про книги ОРО та багато іншого (https://cabinet.tax.gov.ua/registers).
Також на вебпорталі ДПС України можна перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків (розділ “Дізнайся більше про свого бізнес-партнера” http://tax.gov.ua/businesspartner).
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області