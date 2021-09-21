Навіщо потрібні аксесуари для лінз?

При використанні контактних лінз планової заміни не обійтися без ряду аксесуарів. Вони значно спрощують догляд за оптикою і роблять комфортніше сам процес корекції зору. Зазвичай необхідно придбати такі аксесуари для контактних лінз, як:
- пінцети;
- контейнери;
- присоски-знімачі;
- дорожні набори та ін.
Трохи про контейнери
Контейнери для лінз складаються з двох відділень для правої та лівої лінзи, щоб їх відрізняти є буквені позначення. Це важливо, оскільки у кожного ока є своя мікрофлора, тому плутати оптику місцями не варто.
Пінцети
Особливо вони незамінні в дорозі, коли відсутня можливість добре вимити руки. Як правило, ці аксесуари виготовляються з силікону або м’якого пластику, а на краях у них є спеціальні подушечки, які не дадуть пошкодити лінзи або розірвати їх.
Дорожні набори
Для активних людей були розроблені спеціальні дорожні набори, які включають:
- футляр з дзеркалом;
- контейнер;
- пінцет;
- багатофункціональний розчин.
Такі комплекти компактні й дуже функціональні. Відрізняються вони переважно дизайном.