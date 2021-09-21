Навіщо потрібні аксесуари для лінз?

Навіщо потрібні аксесуари для лінз?

При використанні контактних лінз планової заміни не обійтися без ряду аксесуарів. Вони значно спрощують догляд за оптикою і роблять комфортніше сам процес корекції зору. Зазвичай необхідно придбати такі аксесуари для контактних лінз, як:

  • пінцети;
  • контейнери;
  • присоски-знімачі;
  • дорожні набори та ін.

Трохи про контейнери

Контейнери для лінз складаються з двох відділень для правої та лівої лінзи, щоб їх відрізняти є буквені позначення. Це важливо, оскільки у кожного ока є своя мікрофлора, тому плутати оптику місцями не варто.

Пінцети

Особливо вони незамінні в дорозі, коли відсутня можливість добре вимити руки. Як правило, ці аксесуари виготовляються з силікону або м’якого пластику, а на краях у них є спеціальні подушечки, які не дадуть пошкодити лінзи або розірвати їх.

Дорожні набори

Для активних людей були розроблені спеціальні дорожні набори, які включають:

  • футляр з дзеркалом;
  • контейнер;
  • пінцет;
  • багатофункціональний розчин.

Такі комплекти компактні й дуже функціональні. Відрізняються вони переважно дизайном.

Здоров’я