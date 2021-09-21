НСЖУ захистила права не тільки журналістів

Уряд виділив майже 460 млн грн на виплати допомоги по частковому безробіттю!
Після неодноразових звернень Національної спілки журналістів України до урядовців різноманітних рівнів щодо катастрофічної заборгованості Держбюджету працівникам різноманітних установ та організацій України, в тому й числі й і з Волині, щодо відшкодування частини зарплатні за часткове безробіття в період карантину, крига нарешті скресла.
15 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення майже 460 млн грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, котрий через відповідні Центри зайнятості в областях і здійснює виплати. Таке рішення Уряду нарешті дозволить забезпечити в повному обсязі фінансування виплати допомоги по часткову безробіттю на період карантину.
В чому була суть проблеми?
Ще 22 квітня 2020 р. Постановою Кабінету Міністрів України №306 (зі змінами) було затверджено «Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Цей Порядок визначає механізм надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабміном, розмір, строки надання, а також механізм повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.
Але починаючи ще з грудня 2020 р. Центри зайнятості, уповноважені на здійснення виплат, передбачених цим Порядком, припинили здійснювати такі виплати, оскільки Кабінетом Міністрів України не приймалося відповідне рішення щодо виділення з Державного бюджету України необхідних коштів.
16 червня 2021 р. під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася нарада, де розглядалося питання фінансової стабільності Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у складі Державного бюджету України, якому виділено на ці потреби 1,1 млрд грн. У той же час Мінфін наголосив на необхідності подання на розгляд Уряду бездефіцитного бюджету Фонду, який вдалося на 2021 р. зменшити на 2,4 млрд грн. За підсумками наради було доручено Мінфіну спільно з Мінекономіки і Мінсоцполітики опрацювати під час підготовки внесення змін до Державного бюджету України на 2021 р. за результатами його виконання в першому півріччі питання передбачення коштів для посилення фінансової спроможності Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 і Фонду соціального страхування України.
Проте час спливав, а нічого не вирішувалося. Щоб достукатися до чиновників центрального рівня, редакція «Волниської газети» зверталася з офіційними запитами і до Премєр-Міністра України Дениса Шмигаля, і до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, але крім формальних відписок злободенна для багатьох жителів Волині ніяк не вирішувалося. Було зрозуміло, що в Держбюджеті просто немає коштів…
Проте 23 серпня 2021 р. Президентові України Володимиру Зеленському таки вдалося завершити реалізацію масштабного проекту: Міжнародний валютний фонд перерахував нашій державі 2,6 млрд доларів США саме для підтримки вітчизняної економіки в період пандемії коронавірусу.
Таким чином, у казні грошей на виплати виявилося більш ніж достатньо.
Щоб стимулювати урядовців сповна виконати свої зобов’язання перед підприємствами, установами та організаціями, насамперед – журналістськими колективами (в Україні за програмою Постанови №306 працює понад 50 редакцій із усіх куточків держави!), найбільша творча організація країни – Націоналньа спілка журналістів України – також взялася за негайне вирішення цієї проблеми. Відповідні запити з вимогою виконувати чинне законодавство було скеровано до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, в інші урядові інстанції. Крім цього, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань інформаційної та гуманітарної політики, представниця Маневицького виборчого округу №23 Ірина Констанкевич також взяла в роботу вирішення цієї хронічної проблеми.
Для журналістів вона особливо гостра, адже за відсутності будь-якої підтримки з боку держави в умовах пандемії коронавірусу урядова постанова дозволяє хоча б часткового сприяти масмедіа під час виконання ними службових повноважень в умовах, які часто завдавали шкоди здоров’ю, а в кількох випадках призвели до смертей.
І ось, нарешті, крига скресла. Першою про це повідомила Заступниця Міністра економіки України Світлана Глущенко:
«Програму по частковому безробіттю на період карантину було запроваджено у 2020 р. для підтримки працівників, які постраждали внаслідок скорочення економічної діяльності підприємств. Така фінансова підтримка допомогла зберегти робочі місця та запобігти стрімкому зростанню безробіття під час пандемії. Сьогоднішнє рішення Уряду дозволить повністю погасити заборгованість по виплаті за цією програмою».
Таким чином, активна позиція журналістської спільноти щодо захисту законних прав значної частини з понад 19 тис. членів НСЖУ дозволить отримати допомогу й багатьом представникам інших професій, які в своїй роботі потерпають від пандемії коронавірусу.
«Головне тепер, щоб журналістські колективи оперативно отримали належні їм кошти, і щоб Постанова №306 неухильно виконувалася урядовцями в майбутньому», – зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Ольга ДАНИЛЮК
За матеріалами сайту НСЖУ