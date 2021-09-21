Представники малого і середнього підприємництва поповнили бюджети запорізьких громад майже на 1,2 мільярда гривень

У січні-серпні до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 1 мільярд 178 мільйонів гривень єдиного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, рівень сплати до минулорічного показника зріс майже на 237 мільйонів гривень або на 25 відсотків.
Так, від фізичних осіб-підприємців скарбниці отримали 896 мільйонів 457 тисяч гривень, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб – 150 мільйонів 224 тисячі гривень, від агровиробників – 131 мільйон гривень.
З початку року представники спрощеної системи оподаткування перерахували до бюджету обласного центру 703 мільйони гривень. Мелітопольські і веселівські суб’єкти підприємництва забезпечили 116 мільйонів гривень єдиного податку, бердянські і приморські – 84 мільйони, оріхівські та гуляйпільські – майже 40 мільйонів, василівські та михайлівські – 38 мільйонів, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 37 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 36,7 мільйона гривень тощо.
Станом на початок вересня в Запорізькій області єдиний податок сплачують 54488 фізичних осіб-підприємців, 8897 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та більше двох тисяч сільськогосподарських товаровиробників.
Нагадаємо, платники І та ІІ групи спрощеної системи оподаткування сплачують єдиний податок авансовим внеском не пізніше 20 числа поточного місяця, ІІІ групи – протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал, ІV групи – щоквартально упродовж 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області