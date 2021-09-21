Проєкти, що гарантують працевлаштування

Як показує практика, щоб стати конкурентоспроможним на ринку праці, сьогодні не достатньо мати один фах чи професію. Підприємствам потрібні працівники робітничих професій, спеціалісти широкого профілю.
Отримання нових професійних знань сьогодні – це виклик часу. Служба зайнятості надає своїм клієнтам можливість опанувати нові, сучасні та необхідні на ринку праці професії, підвищити свою кваліфікацію, знову повірити в себе, самоствердитися та активізувати свою життєву позицію.
Соціальними партнерами в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних є не тільки професійно-технічні та вищі навчальні заклади, а також підприємства, організації, установи, які мають ліцензії на проведення освітньої діяльності, а також безпосередньо роботодавці – замовники кадрів, які готові здійснювати професійне навчання, стажування безробітних перед працевлаштуванням.
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповіла:
– В нашому промисловому регіоні є нагальна необхідність у підготовці спеціалістів, які потрібні на виробництві. В рамках Меморандуму про співпрацю з підприємствами групи Метінвесту, з метою збалансування попиту та пропозиції кадрів підприємств металургійної галузі, ми проводимо комплекс заходів із профорієнтації молоді та запобіганню молодіжному безробіттю. На часі впроваджується спеціальна навчальна програма за професіями «верстатник широкого профілю», «токар», «оператор верстатів з програмним керуванням». Навчання буде безкоштовним, а на час навчання слухачі продовжуватимуть отримувати соціальні виплати від центру зайнятості. Головне, по завершенню навчання – гарантується офіційне працевлаштування на провідні промислові підприємства.
За більш детальною інформацією звертайтесь до центрів зайнятості області або відділу організації профнавчання обласного центру зайнятості за номером (061)233-31-36
Додатково:
За сприяння служби зайнятості підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних ведеться більш ніж за 100 професіями, спеціальностями та напрямками, на які був попит на ринку праці в різних галузях економіки: металургії, машинобудуванні, будівництві, сільському господарстві, в сфері транспорту, торгівлі та послуг тощо. За вісім місяців 2021 року до професійного навчання залучено понад 1000 зареєстрованихбезробітних. Рівень працевлаштування після закінчення навчання склав 98,1 % (середній показник по Україні – 89 %)».