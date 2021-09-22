Легалізація праці: майже 11 тисяч запоріжців отримали офіційну роботу, а бюджети – 27 мільйонів

З початку року в результаті профілактичних заходів податкової служби регіону та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування роботодавці добровільно оформили 10797 працівників. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, працевлаштованим громадянам офіційно виплачено 65 мільйонів гривень доходів. З даної суми до бюджетів і соціальних фондів надійшло 27 мільйонів 300 тисяч гривень, у тому числі, 14,2 мільйона гривень єдиного внеску, 11,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,4 мільйона гривень військового збору.
Крім того, відповідно до плану спільних дій Держпраці та податкового відомства щодо зниження рівня незадекларованої праці організована робота щодо стимулювання власників бізнесу та працівників до офіційних трудових відносин.
Також фахівці податкової служби здійснюють постійний моніторинг ймовірних ризиків використання праці неоформлених співробітників у підприємців та на підприємствах, результати якого передаються до Держпраці для відповідного реагування.
Нагадуємо, роботодавці повинні дотримуватись норм чинного законодавства з питань праці, зокрема: перед допуском до роботи з працівником має бути укладений трудовий договір та оформлена трудова книжка, до податкової служби необхідно направити повідомлення про прийняття на роботу. Заробітна плата виплачується на рівні не менше мінімальної, на яку нараховується єдиний внесок та з якої утримується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
За порушення законодавчих норм передбачені штрафні санкції.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області