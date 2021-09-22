У передчутті захоплюючого сезону Суперліги Windrose 2021/2022

Сьогодні в прес-центрі палацу спорту «Юність» керівники, гравці та тренери БК «Запоріжжя» поспілкувалися із журналістами напередодні старту нового сезону
Оновлений БК «Запоріжжя», який ще у минулому сезоні грав на нервах грандів із величезними бюджетами, знову прагне здивувати всю Україну. Команда змінилася у порівнянні з минулорічним розіграшем, тим не менш, знову готова створювати сенсації у Суперлізі. БК «Запоріжжя» це вже довів своєю непоступливою грою на передсезонних турнірах, коли вдавалося гідно протистояти чинному чемпіону та учаснику групового етапу Ліги чемпіонів – «Прометею». Саме з командою Ронена Гінзбурга запоріжці стартують в новому сезоні Суперліги Windrose матчем у Слобожанському 26 вересня.
На сьогоднішній передсезонній прес-конференції президент БК «Запоріжжя» Віктор Стельмаков розповів про створення опікунської ради, яка буде контролювати діяльність та шукати фінансову підтримку для клубу.
– Починаємо новий сезон із старими проблемами. В основному – це фінансування. У цьому році, звичайно, обласна та міська влада почали приділяти баскетболу більше уваги. Ми дякуємо нашому титульному спонсору – комбінату «Запоріжсталь» та генеральному спонсору – компанії «Метінвест». На жаль, починають зникати наші багаторічні партнери. Цього тижня ми визначимо список тих підприємств та партнерів, які залишаються з нами, але їхня кількість, на жаль, зменшилася. Я запрошую нових людей, нові підприємства, нових керівників, які звернуть на нас увагу. Цього року в баскетбольного клубу «Запоріжжя» з’явилася опікунська рада, люди, які не байдужі до баскетболу – жителі Запоріжжя, підприємці. Основна задача опікунської ради – знайти нам фінансову підтримку, але у будь-який момент ця опікунська рада може прийти і проконтролювати діяльність клубу.
Насичена передсезонна кампанія БК «Запоріжжя» з великою кількістю турнірів та спарингів стала можливою завдяки симбіозу керівництва клубу та новоспеченого головного тренера Станіслава Овдєєнка. Команді вдалося зберегти досвідчених українських гравців – капітана Олександра Сізова та снайпера Віталія Мальчевського. Їм компанію склала вже відома місцевим уболівальникам молодь – Іван Міхєєв, Яків Тітов, Роман Морозов, Рустам Рагімов, Данило Соколенко та Марк Бер. У цьому сезоні всі легіонери – новачки клубу. Це Ясін Джозеф, Дейшон Френсіс, Еван Максвелл і Антанас Удрас. Вперше в історії баскетбольного клубу «Запоріжжя» на пост тренера запросили іноземного спеціаліста Паулюса Баркуса.
Головний тренер БК «Запоріжжя» Станіслав Овдєєнко зазначив, що вдалося зібрати гідний склад, якісних легіонерів, а головне колектив, який буде непоступливим.
– У цьому сезоні перед нами стоїть багато викликів. Хочеться довести, що успіх минулого сезону був не випадковістю, що запорізький баскетбол живе, зростає та розвивається і гідний бути яскравою подією у місті та залучати все більше глядачів на трибуни. Ми хочемо бачити непоступливу команду, яка завжди небайдужа до результату, небайдужа до того, що відбувається на майданчику. Ця команда буде грати швидко, яскраво, енергійно, цікаво. Ми шукали легіонерів саме під таке бачення баскетболу.
Президент федерації баскетболу Запорізької області Валерій Елькінсон розповів про фінансову підтримку з боку нового генерального спонсора Суперліги та наголосив на важливості вакцинуватися задля того, аби спокійно і без ризику для здоров’я відвідувати поєдинки улюбленої команди.
– Дуже приємно розпочинати новий сезон. Ми всі пам’ятаємо попередній, найуспішніший в історії БК «Запоріжжя» сезон. Тоді були і срібні медалі, і якісна гра, і на останніх домашніх матчах дуже багато глядачів. Це приємно. У цьому сезоні Суперліга має нового генерального спонсора – Windrose. Вперше в історії українського баскетболу ФБУ на чолі якого стоїть Михайло Бродський, нададуть кожному клубові мільйон гривень від нового спонсора. Цього року всі команди добре комплектуються, ми очікуємо, що рівень чемпіонату буде ще вищий, це зацікавить більше глядачів. Наша команда грає для глядачів та жителів міста Запоріжжя. Хотілося б сказати, що необхідно вакцинуватися! У зв’язку із захворюваністю в країні, може статися таке, що на матчі будуть впускати тільки вакцинованих, а ми хочемо, щоб якомога більше людей ходило на ігри.
Нагадаємо, що в новому сезоні баскетбольної Суперліги Windrose 2021/2022 зіграє рекордна за останні роки кількість клубів – 12. Команди зіграють у чотири кола, після чого вісім кращих продовжать змагання в плей-оф. Сезон стартує 23 вересня матчем «Дніпро» – «Харківські Соколи». БК «Запоріжжя» дебютну гру чемпіонату проведе 26 вересня о 16:00 на виїзді з «Прометеєм». Вдома своїх шанувальників команда чекає 8 і 10 жовтня на поєдинках з «Будівельником» і «Черкаськими Мавпами».
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