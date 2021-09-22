Запорізька компанія здобула екологічний ваучер

Запорізька компаня здобула екологічний ваучер Шість українських компаній отримають 240 000 євро від ЄС та ЄБРР у рамках грантової програми Climate Innovation Vouchers!Європейський Союз і Європейський Банк Реконструкції та Розвитку обрав переможців Кліматичних Інноваційних Ваучерів (CIV). Їм буде надане грантове фінансування, що сприятиме скороченню викидів парникових газів та вдосконаленню енергоефективних технологій. 16 вересня 2021 року у присутності Єврокомісара з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініуса Сінкявічюса, greencubator провів церемонію нагородження переможців Кліматичних Інноваційних Ваучерів та публічно оголосив імена нових чемпіонів. Тридцять три компанії подали заявки на отримання грантів на кліматичні інновації. Шість компаній отримають грантові кошти на розвиток та вдосконалення технологій, що сприяють скороченню викидів парникових газів та споживанню енергії в Україні. Компанії з Києва, Львова, Дніпра та Запоріжжя отримають майже 240 000 євро на інновації: від виробництва пластикових панелей із вторсировини до розробки систем клімат-контролю у теплицях; від розробки агродрона до підвищення ефективності біогазового реактора. Грантові кошти будуть витрачені на інженерні послуги, впровадження інженерного програмного забезпечення, розробку та тестування програмного забезпечення, захист інтелектуальної власності, українську та міжнародну сертифікацію тощо. Поточна фаза інноваційних ваучерів пропонує 1 млн. євро для українських компаній. Малий та середній бізнес може отримати до 50 000 євро на розробку кліматичних інновацій та екологічних технологій. Роман Абрамовський, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України та Ірина Кравченко, заступниця голови Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, також візьмуть участь у церемонії нагородження. Церемонія нагородження відбулася 16 вересня 2021 року у надихаючому місці UnitCity, де мають офіси багато чемпіонів Кліматичних Інноваційних Ваучерів. Приватне підпрємство “Віва Вікторія”, директор Денс Кабаненко із Запоріжжя є серед команд-переможців. Компанія займається розробкою системи клімат-контролю для теплиць, що інтегрують вентиляцію, обігрів, полив, регулювання освітлення та внесення добрив тощо та забезпечують також дистанційне управління. Ця технологія дозволить: заощаджувати енергетичні ресурси;зменшити викили CO2;зменшити робоче навантаження на працівників;запобігти втратам врожаю через інфекції, пікові кліматичні умови, людські помилки та інші причини.
В рамках Ваучеру компанія планує здійснити: розробки та інтеграцію компонентів, включаючи датчики, механічні блоки, блоки управління, корпуси тощо; розробку програмного забезпечення для системи клімат-контролю;впровадження SCADA.