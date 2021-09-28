Місцеві бюджети отримали з прибутків запорізьких підприємств 109 мільйонів гривень

У січні-серпні до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 109 мільйонів гривень податку на прибуток. Лише у серпні компанії і підприємці направили до скарбниць понад 22 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
За вісім місяців до бюджету міста Запоріжжя спрямовано більше 81 мільйона гривень. Мелітопольські та веселівські платники забезпечили понад 11 мільйонів, бердянські і приморські – 5,3 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 2,3 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 2,1 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 1,4 мільйона, токмацькі і чернігівські – 1,4 мільйона, василівські та михайлівські – 1,2 мільйона гривень тощо.
На даний час у Запоріжжі та області 594 підприємства та установи сплачують податок на прибуток.
Нагадаємо, відповідно до бюджетного розподілу 100 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної форми власності зараховується до місцевих бюджетів. Також 10 відсотків платежу від суб’єктів господарювання приватної форми власності находить до місцевих скарбниць.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області