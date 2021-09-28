Сучасні стилі офісного інтер’єру

Ми живемо в унікальний час, заробляти гроші в полі або біля верстата вже не прийнято. Частка ручної і важкої праці скорочується з рекордною швидкістю. Люди створюють цінності в костюмах, сидячи за монітором. Якщо вирішили організувати прибуткову справу, то Вам обов’язково потрібні офісні меблі Merx. Вона практична, надійна, доступна. Але при її закупівлі важливо врахувати характер оформлення приміщення. Столи і стільці повинні поєднуватися з шпалерами і обробкою стелі.
Красиво, приємно, гармонійно!
До питання придбання меблів і вибору інтер’єру треба підходити комплексно. Якщо не дотримуватися правил, то гроші будуть витрачені даремно. Співробітникам буде дискомфортно, а відвідувачі не стануть приходити вдруге. Власнику потрібно врахувати спрямованість бізнесу, корпоративні кольори, число працівників, освітленість, висоту стель, свої фінансові можливості. Всі існуючі види офісів прийнято ділити на два типи:
- Закриті. У кожного співробітника свій кабінет. Якщо цього вимагають умови праці, то 3-4 людини можуть знаходитися в одному приміщенні (бухгалтери, економісти, кошторисники). Все залежить від поставлених завдань і необхідність усамітнення. За таким принципом влаштовані всі старі організації, контори, трести. Закритий тип прийнято називати “консервативна класика”.
- Відкриті. Альтернативне назва – “Open Space”. Величезний поверх або зал розділений на зони. Людей захищають лише перегородки або меблеві атрибути. За таким принципом працюють багато сучасних офісів. Якщо завдання вимагають командної участі, то такий характер облаштування вигідний: економиться місце, люди можуть вільно спілкуватися, не бігаючи по поверхах.
Ці ключові напрямки і вплинуть на вибір оздоблення та меблів, які потрібно закуповувати. Ще можна комбінувати ці два типи – у начальства свої апартаменти, а рядові співробітники трудяться у великому залі. Якщо брати до уваги художню сторону питання, то видів оформлення офісів набагато більше. Немає строгих рамок і табу, кожен має право проявляти індивідуальність і творчість. Перерахуємо лише ключові версії:
- “Мінімалізм” підходить всім, хто економить і не любить зайвого. У пріоритеті однотонність меблів, чіткі лінії, продуманий функціонал кожної речі. За такими правилами оформляють свої офіси юристи, фірми, які надають бухгалтерські послуги, підприємства, що займаються аутсорсингом.
- Якщо Ви прихильник практичної розкоші, то вибирайте “Модерн”. Бажано закупити натуральні меблі, що мають природний колір і тон. Добре, якщо в оформленні будуть поєднуватися скло, м’який текстиль, вітражні перегородки. Стиль вважається універсальним, підходить для багатьох видів діяльності.
- “Класика” полонила і буде полонити своєю постійністю, елегантністю, вибагливістю до дрібних деталей і елементів. Вона неможлива без натуральної шкіри, дорогих сортів дерева, використання масивних дверей. Інтер’єр доповнять сувеніри, статуетки. У такому стилі прийнято оформляти банківські установи, корпорації, страхові компанії, що працюють з клієнтами VIP.
- Стиль “Лофт” прив’язують до креативу, раціональності, ергономічності. Ви вдало оформите офіс, розташований на горищній площі, недобудованому приміщенні. Не біда, якщо стіни розмальовані графіті, немає штукатурки, видно комунікації і відкриті металеві деталі. Це найкраще, що можна придумати для молодої компанії, стартапу, фрілансерів, програмістів.
- Якщо думаєте про майбутнє, то Ваш вибір – “Ф’южн”. Відсутні суворі рамки: Ви можете сміливо задіяти всі стилі, які перераховані вище. Якщо говорити про квіти, то в пріоритеті золотистий, зелений, бірюзовий. Використовуйте точкове багаторівневе освітлення. Бажано велика кількість простору і природне світло. Такі апартаменти підійдуть для мережевої фірми, агентства моди або рекламного підприємства.
Грамотний керівник завжди дбає про зону ресепшн. Люди зобов’язані відчувати увагу, повагу до себе. Дуже добре, якщо знайшлися гроші на плазмову панель і м’які меблі. Не забувайте про квіти, журналах, столику, кавовому апараті або ємності з питною водою.
Уникайте помилок!
Саме якісні меблі згладять недоробки, брак стін, нерівності підлоги. Столи, стільці, полиці повинні бути багатофункціональними, комфортними. Не перевантажуйте приміщення надлишком атрибутів, думайте про природному освітленні і просторі. Мудрий начальник завжди:
- Виділить місце для відпочинку.
- Купить акваріум.
- Прикрасить стіни мотиваційними плакатами.
- Порадиться з колективом.
- Знайде кімнату для архіву.
Грамотне оформлення офісу – це позитив, хороша енергетика, відмінна продуктивність праці, високий моральний дух, щедрі і поступливі клієнти!