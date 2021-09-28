У чернігівських підприємців аферисти просять фінансову допомогу

За типовою схемою “дзвінок з податкової” аферисти намагаються ошукати підприємців Чернігівської громади Бердянського району.
Днями невстановлена особа телефонувала місцевим представникам бізнесу з номеру (066) 532-16-49 та від імені начальника Чернігівської податкової інспекції просила надати фінансову допомогу і переказати кошти на банківську карту.
Вкотре застерігаємо підприємців, що такі дзвінки є шахрайською схемою. У подібних випадках радимо негайно звертатися до правоохоронних органів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області