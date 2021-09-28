За літо від приймання туристів запорізькі скарбниці збагатилися на три мільйони

За три місяці літа до місцевих бюджетів регіону надійшло 3 мільйони 151 тисяча гривень туристичного збору, що на 956 тисяч гривень більше, ніж торік.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, всього з початку року від приймання відпочивальників скарбниці отримали 4 мільйони 327 тисяч гривень. Це перевищило минулорічний показник на 1 мільйон гривень або на 33 відсотки.
Із загальних надходжень 1 мільйон 870 тисяч гривень сплатили суб’єкти господарювання-юридичні особи, фізичні особи спрямували 2 мільйони 457 тисяч гривень.
Найбільші суми перераховані до міського бюджету Запоріжжя – 1 мільйон 665 тисяч гривень, якимівські та приазовські платники направили до скарбниць громад 1 мільйон 601 тисячу, бердянські і приморські – 1 мільйон гривень тощо.
Всього станом на початок вересня нараховується сімсот платників туристичного збору, серед яких 163 юридичні та 537 фізичних осіб.
Нагадаємо, органи місцевого самоврядування відповідними рішеннями встановлюють ставки збору. Водночас розмір платежу за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області