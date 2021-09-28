За спеціальне використання води запорізькі підприємства сплатили 184 мільйони гривень

З початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло 184 мільйони гривень рентної плати за спеціальне використання води. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, відповідно до бюджетного розподілу 101 мільйон гривень перераховано до державного бюджету та майже 83 мільйони гривень – до місцевих скарбниць.
Так, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські водокористувачі спрямували майже 84 мільйони гривень рентної плати, підприємства м. Запоріжжя – 76 мільйонів 365 тисяч, якимівські та приазовські – 1,3 мільйона, токмацькі та чернігівські – 1,2 мільйона, мелітопольські та веселівські – 1 мільйон гривень тощо.
Всього у регіоні 477 суб’єктів є платниками рентної плати за спеціальне використання води. Зокрема, серед них:
– первинні водокористувачі-суб’єкти господарювання-юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;
– суб’єкти господарювання-юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізособи-підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області