КОЛЕСА ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ МЕДИКІВ

У Зразківському фельдшерсько-акушерському пункті КНП «Смирновський центр первинної медико-санітарної допомоги» є свій санітарний транспорт. Його придбало ТОВ «Зразкове» (директор – Володимир Михайлович Вишневський, депутат Смирновської сільської ради-громади).Це не перше авто для сільської медицини. Відповідний транспорт останнім часом для Новоукраїнської амбулаторії загальної практики сімейної медицини придбало ТОВ «Гермес» (директор – Олександр Миколайович Машинський, депутат Запорізької обласної ради).
Костянтин ПРИЧИНЕНКО.
На фото автора: водій Зразківського ФАПу Іван Іванович МАКАРОВИЧ завжди готовий поїхати із фельдшером на виклик до пацієнта.