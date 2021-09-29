Театральний сезон починається з... кохання

У прес-клубі «Журналіст» до відкриття 93-го театрального сезону театру імені Володимира Магара відбулася пресконференція. Голова Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України Наталя Кузьменко відрекомендувала гостей. Це – Тетяна Лещова – головний режиссер театру, Лариса Сізінцова – заступник директора, заслужений працівник культури України і Тамара Камлик – заступник директора Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В.Г.Магара.
Цей видатний заклад культури відкриває свій 93-й театральний сезон. Роботу після літньої перерви театр розпочав уже традиційною соціальною культурно-мистецькою акцією. Упродовж вересня 2021 року глядачі мали змогу переглянути найкращі вистави театру за вартістю квитка всього 70 гривень.
А ось восьмого, дев’ятого та десятого жовтня, як зазначила Тамара Камлик, на глядачів очікує прем’єра сезону – театралізований концерт «Я кохаю…», французькі історії. Задіяні 45 акторів і артистів балету, лунатимуть мелодії сучасної французької естради. Режисер-постановник, автор сценарію Тетяна Лещова, художник-постановник Наталя Мацук, балетмейстери-постановники заслужена артистка України Тетяна Астаф’єва, Тамара Боброва, музичне оформлення Тетяни Лещової, В’ячеслава Тодики (композитор), керівник інструментального ансамблю Ксенія Кізюн. У концерті переплелися декілька історій людей. У кожного з них своя доля, своє горе і радощі, проте всіх поєднує й веде кохання. На сцені відбуватиметься prеt-a-porter любові, через яке глядачі й стануть досліджувати анатомію кохання.
10 жовтня відбудеться також прем’єра ігрової програми «Ваby Land». Це – унікальний простір театру для дітей на різні тематики, сучасний погляд на дитячі розважальні шоу. У цій ігровій програмі діти стають не просто глядачами, а й безпосередніми учасниками дивовижних подій. Сюжетні костюми, музичне оформлення й реквізит – невід’ємна частина свята. А також – унікальна можливість особистого спілкування з акторами театру.
А нещодавно, 10 вересня, до театру завітали колеги магарівців – Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр. Цього дня на жителів і гостей Запоріжжя очікував мюзикл-детектив на дві дії «Ромео & Джульєтта» (автор Вільям Шекспір, переклад з англійської Юрія Андруховича, музика Тараса Луки).
Тут також очікують і на гастролі Київського академічного театру Українського фольклору “Берегиня” з драмою-містерією «Тіні забутих предків» за повістю Михайла Коцюбинського. Українські Ромео й Джульєтта – Іван та Марічка – у цій виставі Вже підкорили серця поціновувачів кіно, літератури та театру.
Розвиває театр і свою гастрольну діяльність: наприклад, здійснить поїздку в Дніпрорудний, де відбудуться дві вистави. У місті Миколаєві театр візьме участь у 12-тому фестивалі «Людина, що грає», де покажуть спектакль одного актора, в якому зіграє молодий артист Сергій Саборжанський.
Братимуть участь актори театру й у заходах, присвячених Дню Покрови, Запорозького козацтва та Дню захисника України.
До новорічних та різдвяних свят для наймолодших глядачів театр готує захоплюючу прем’єру. Буде тут «Дуже солодка казка». Режисер-постановник Тетяна Лещова, художник-постановник Віталія Білик. На дорослих глядачів також очікує сповнений гумором і кумедними ситуаціями сюрприз.
Журналісти цікавилися подробицями вистав театру імені Володимира Магара, як замовити виступ артистів на підприємствах, у будинках культури. Зокрема, було й питання щодо козацьких тем. Лариса Сізінцова відповіла, що й надалі спектаклі на тему запорозької вольниці плануються. Причому, тепер намічаються ще й бойові сцени у таких виставах.
Представить театр близько десяти нових робіт, зокрема вистави, концерти, урочистості. Більше 80 тисяч глядачів відвідають заходи, із них майже 10 тисяч відвідувачів пільгових категорій. Понад чотириста вистав планується на сезон.
Головне завдання театру – не просто осучаснювати творчу діяльність, а одночасно й зберігати надбання – стару школу, передаючи майстерність молоді. У багатьох виставах, скажімо, братимуть участь народні артисти України Іван Смолій і Юрій Бакум. Дев`ятнадцять випускників Запорізького Національного університету останнім часом поповнили колектив цього закладу.
Сергій СТРІЛЕЦЬ