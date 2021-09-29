Використання запорізьких надр додало бюджетам майже 1,2 мільярда гривень

За вісім місяців до бюджетів усіх рівнів надійшло 1 мільярд 186 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами. Це на 920 мільйонів гривень більше, ніж роком раніше. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Із загальних надходжень до державного бюджету перераховано 829 мільйонів 600 тисяч гривень, до місцевих скарбниць – 356 мільйонів 600 тисяч гривень.
Найбільші суми рентної плати спрямували василівські та михайлівські добувні підприємства – 1 мільярд 136 мільйонів гривень, суб’єкти господарювання обласного центру забезпечили 20,3 мільйона гривень, токмацькі і чернігівські – 7,3 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 5,9 мільйона, бердянські та приморські – понад 4 мільйони, вільнянські та новомиколаївські – 3 мільйони, мелітопольські та веселівські – 2,3 мільйона гривень, Запорізького району – 4,3 мільйона тощо.
Всього в регіоні 567 компаній здійснюють видобуток корисних копалин, використовують ділянки надр для зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції та іншого.
Нагадуємо, 30 вересня – останній день сплати рентних платежів за користування надрами при видобуванні вуглеводної сировини за серпень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області