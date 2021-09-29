Зареєструватись у службі зайнятості з використанням Дії можна лише за допомогою електронного цифрового підпису

На порталі Дія доступна функція реєстрації в службі зайнятості для отримання статусу безробітного та призначення допомоги. Ця опція актуальна для власників електронного цифрового підпису. До речі, його також можна згенерувати в Дії.
Послідовність кроків.
Щоб зареєструватись у службі зайнятості з використанням Дії, необхідно:
– авторизуватись у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису;
– перевірити коректність особистих даних у профілі користувача, актуалізувати їх за необхідності;
– заповнити заяву, відповідаючи на запитання в анкеті;
– обрати зручний центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування;
– ввести свій номер соціального рахунку та обрати періодичність отримання виплат;
– якщо немає соціального рахунку, можна пропустити цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат необхідно відкрити соціальний рахунок та надіслати його реквізити на електронну пошту відповідного центру зайнятості;
– завантажити необхідні документи: паспорт, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту тощо;
– перевірити сформовані заяви та підписати їх кваліфікованим електронним підписом.
Статус розгляду заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Результат розгляду заяви відображатиметься у кабінеті, направлятиметься на електронну пошту та надсилатиметься на телефон у вигляді sms.
Допомога по безробіттю нараховуватиметься після ухвалення рішення про надання статусу безробітного на вказаний соціальний рахунок з визначеною періодичністю та з урахуванням наданих службою зайнятості послуг у цей період.
Що ще важливо
Після отримання статусу безробітного клієнт служби зайнятості під час візитів до кар’єрного радника може використовувати такі цифрові документи:
– ID та закордонний паспорт;
– ідентифікаційний код;
– свідоцтво про народження дитини;
– водійське посвідчення.
Під час кожного відвідування центру зайнятості зареєстровані безробітні обов’язково мають приносити з собою оригінал трудової книжки.
Користуйтесь своїми правами у простій та сучасній формі!
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47