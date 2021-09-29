Зареєструватись у службі зайнятості з використанням Дії можна лише за допомогою електронного цифрового підпису

Зареєструватись у службі зайнятості з використанням Дії можна лише за допомогою електронного цифрового підпису

На порталі Дія доступна функція реєстрації в службі зайнятості для отримання статусу безробітного та призначення допомоги. Ця опція актуальна для власників електронного цифрового підпису. До речі, його також можна згенерувати в Дії.

Послідовність кроків.

Щоб зареєструватись у службі зайнятості з використанням Дії, необхідно:

– авторизуватись у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису;

– перевірити коректність особистих даних у профілі користувача, актуалізувати їх за необхідності;

– заповнити заяву, відповідаючи на запитання в анкеті;

– обрати зручний центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування;

– ввести свій номер соціального рахунку та обрати періодичність отримання виплат;

– якщо немає соціального рахунку, можна пропустити цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат необхідно відкрити соціальний рахунок та надіслати його реквізити на електронну пошту відповідного центру зайнятості;

– завантажити необхідні документи: паспорт, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту тощо;

– перевірити сформовані заяви та підписати їх кваліфікованим електронним підписом.

Статус розгляду заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Результат розгляду заяви відображатиметься у кабінеті, направлятиметься на електронну пошту та надсилатиметься на телефон у вигляді sms.

Допомога по безробіттю нараховуватиметься після ухвалення рішення про надання статусу безробітного на вказаний соціальний рахунок з визначеною періодичністю та з урахуванням наданих службою зайнятості послуг у цей період.

Що ще важливо

Після отримання статусу безробітного клієнт служби зайнятості під час візитів до кар’єрного радника може використовувати такі цифрові документи:

– ID та закордонний паспорт;

– ідентифікаційний код;

– свідоцтво про народження дитини;

– водійське посвідчення.

Під час кожного відвідування центру зайнятості зареєстровані безробітні обов’язково мають приносити з собою оригінал трудової книжки.

Користуйтесь своїми правами у простій та сучасній формі!

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

Суспільство