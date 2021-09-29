Зарплатні борги перед запоріжцями скорочено майже на 106 мільйонів гривень

З початку року заборгованість із заробітних плат у регіоні скоротилась на 105 мільйонів 600 тисяч гривень.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, протягом січня-серпня представники обласної влади та податкової служби провели спільні заходи із керівниками 109 підприємств, у результаті яких 83 роботодавця повністю або частково розрахувались із працівниками. Завдяки цьому до бюджетів і соціальних фондів надійшло 25 мільйонів 500 тисяч гривень. Зокрема, скарбниці отримали 4 мільйони 300 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, 20 мільйонів 800 тисяч гривень єдиного внеску та 400 тисяч гривень військового збору.
За даними Головного управління статистики у Запорізькій області, на даний час в області 46 підприємств накопичили майже 103 мільйони гривень своєчасно невиплаченої зарплати та 74 мільйони гривень недоїмки до соцфондів і бюджетів. Половина з них мають приватну форму власності та суму боргу 35 мільйонів гривень. Також серед боржників 12 установ та організацій комунальної форми власності (сума боргу 16,2 мільйона гривень), 9 суб’єктів господарювання державної форми власності (сума боргу 51,3 мільйона гривень) тощо.
Зазначимо, роботодавці, які не виплачують у встановлені терміни заробітну плату, запрошуються на комісії та співбесіди до державних адміністрацій та податкових органів Запорізької області.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області