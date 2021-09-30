Експертна зустріч «Литва – Україна»: розвиток бізнес-кластерів, кооперації і спільних ділових ініціатив

29 вересня у Запорізькій торгово-промисловій палаті відбулася експертна зустріч «Литва – Україна».
Запорізька торгово-промислова палата запросила до діалогу литовських колег. Зокрема, з візитом у Запоріжжі перебувають керівниця управління міжнародних відносин Литовської торгово-промислової палати Аудроне Масандукайте, менеджерка з розвитку експорту Литовської ТПП Дейманте Вільчінскайте, голова Литовської асоціації експортерів продовольства, Литовської асоціації кластерів Гедрюс Багусінкас.
Як зазначив президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов, співпраця триває вже більше 5-ти років. У 2016 році підписано двосторонню угоду між Запорізькою і Вільнюською палатами. Спільно реалізували твінінговий проєкт – це інструмент впровадження норм і стандартів Європейського Союзу, передачі передових практик між країнами – членами ЄС та партнерами – бенефіціарами.
Сьогодні ж головна тема співробітництва – розвиток бізнес-кластерів, кооперації і спільних ділових ініціатив запорізьких і литовських підприємств, досвід організації індустріальних парків у Литві.
За словами керівниці управління міжнародних відносин Литовської торгово-промислової палати Аудроне Масандукайте, організація виступає координатором успішного кластеру у Литві. У діалозі з Запорізькою ТПП передають успішний досвід запорізьким компаніям.
Керівник Литовської асоціації експортерів продовольства Гедрюс Багусінкас протягом трьох місяців консультував запорізькі компанії онлайн щодо особливостей організації і роботи кластерів. Тепер радий знайомству з потенційними партнерами, обміну досвідом і зародженню нових ініціатив у Запоріжжі.
Під час заходу начальник управління зовнішніх зносин і ЗЕД Запорізької ОДА Артур Бойко презентував литовським гостям економічно-промисловий потенціал Запорізької області, віцепрезидент Запорізької ТПП Андрій Куц – проєкти палати для підтримки бізнесу, виконавчий директор кластеру «ІАМ» Андрій Карпенко – основні результати роботи запорізького об’єднання, онлайн до дискусії приєднався генеральний директор Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України Олександр Юрчак.
У зустрічі взяли участь представники регіонального кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування». У їх числі: Михайло Гречуха, директор ТОВ «ПК Котломонтаж», Владислав Бащеванжи, директор ТОВ «Ролл Гранд», Володимир Мисов, директор ТОВ «Блиск Метал Сервіс».
Учасники кластеру разом із експертами Запорізької ТПП нещодавно повернулися з ділової поїздки до Литви, де підписали двосторонню угоду з Литовською автомобільною експортною асоціацією.
Нагадаємо, нову програму співпраці Запорізької торгово-промислової та Вільнюської торгово-промислової і ремісничої палат. Презентували у червні цього року. У фокусі уваги – створення бізнес-кластерів і розвиток експортних можливостей.