Газові оборудки запорізького підприємства коштували бюджету 320 мільйонів гривень

Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Запорізькій області спільно з працівниками Головного управлінням національної поліції у Запорізькій області виявили підприємство, яке одержало неправомірну вигоду, чим нанесло шкоди економічним інтересам держави.
Як з’ясували податківці та правоохоронці, суб’єкт господарювання ринку природного газу протиправно реалізував за комерційною вартістю придбаний за пільговою ціною природний газ, чим завдав шкоду економічним інтересам держави на суму понад 320 мільйонів гривень.
На даний час тривають слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Головне управління ДПС у Запорізькій області